Pełne wyniki II tury wyborów na Opolszczyźnie. W większości gmin mieszkańcy wybrali zmianę, a nie kontynuację

Do bezpośredniego starcia dwóch głównych sił politycznych w kraju doszło w Namysłowie, gdzie Jacek Fior z Koalicji Obywatelskiej dostał ostatecznie 56,5 procent głosów (6130), a Bartłomiej Stawiarski, dotychczasowy burmistrz i członek PiS - 43,5 procent (4720). Na Stawiarskiego zagłosował 93 procent wyborców PiS z października 2023. Jacek Fior zmobilizował wszystkich zwolenników PO (w 2023 partia zebrała prawie 4 tys. głosów) i przekonał do siebie jeszcze tysiące ludzi o innych preferencjach partyjnych.

Natomiast w Prudniku poseł Katarzyna Czochara nie przekonała do siebie wszystkich wyborców PiS z jesieni. W wyborach do Sejmu 15 października ubiegłego roku na Katarzynę Czocharę głosowało 2958 mieszkańców gminy Prudnik. W II turze wyborów burmistrza posłankę PiS poparło 2698 osób, co dało jej 36,7 procent poparcia. Burmistrzem Prudnika został dotychczasowy włodarz Grzegorz Zawiślak, kandydat niezależny, ale bardzo wyraźnie poparty przed II turą przez Andrzeja Bułę, szefa PO na Opolszczyźnie. Grzegorz Zawiślak dostał 4653 głosy (63,3 procent) i pokazał, że jest w stanie skupić wokół siebie osoby o różnych poglądach politycznych.