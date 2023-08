Koncerty uwielbienia nie wystarczą - komentarz Bolesława Bezega

Nasze państwo, jak każde państwo, w którym obowiązuje rozdział Państwa od Kościoła, ma zwyczaj sprowadzać księży do roli operatorów kultu. Podobnie jak kierowcom autobusów mówiło im na przykład: „w związku z epidemią w tym kościele nie może przebywać naraz więcej niż 70 osób”. I niektórzy bardzo szybko i chętnie weszli w rolę owych operatorów, ba dozorców. Ochoczo stanęli na bramkach i chętnych do udziału w nabożeństwach odsyłali do domu. A czasem jeszcze chętniej w ogóle odwoływali msze i nabożeństwa.

Nie brak kapłanów, którzy de facto oszukują wiernych sugerując: „dobrze, że w ogóle przyszliście do kościoła, jesteście zatem lepsi od tych co tu nie przyszli”. Tymczasem, jak przypomina nasz biskup, „nie wystarczy być dobrym”. Ktoś, kto uwierzy, że wystarczy, może się mocno zdziwić, gdy pewnego dnia trafi tam. gdzie tylko płacz i zgrzytanie zębów... A przecież zawsze chcieli dobrze. A nie od dziś wiadomo, że dobrymi chęciami wybrukowana jest autostrada do piekła właśnie.

O tym, że nie każdy duchowny dobrze rozpoznał swoje powołanie wiadomo nie od dziś, ale to problem także wszystkich innych grup zawodowych. Zresztą jak każdy grzech, od których nikt z nas nie jest wolny. Lepiej zatem milczeć niż narzekać na księży, niż powtarzać oszczerstwa i plotki, albowiem zwykle nie widzimy belki w swoim oku... Zresztą znacie to i wiecie o co chodzi.

Jestem pod wrażeniem faktu, iż nasz biskup przypomina, niby wiernym, ale tak naprawdę, to całemu Kościołowi, że istnieje on nie po to by mieć fajny kult, lecz po to by prowadzić wiernych do zbawienia.

Nie jestem teologiem, więc nie będę się wymądrzał na temat warunków zbawienia, ale coś tam czytałem i wiem, że każdy może sobie o tym też przeczytać w Katechizmie. Dla leniwych jedno zdanie: chodzi o to by swoim życiem zapracować na zbawienie, nie wystarczy chodzić na koncerty uwielbienia, ważne żeby czasem też do spowiedzi i komunii.