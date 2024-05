Konflikt między lekarzami a szpitalem. Dlaczego zawieszono oddział chirurgii w Opolu?

- Lekarze nie chcieli dyżurów w systemie jeden specjalista na oddziale, drugi pod telefonem, a tymczasem taki model sprawdza się w Nysie, choć tamtejsza placówka ma wyższy stopień referencyjny, co oznacza, że trafia tam więcej trudnych przypadków – przekonuje wicemarszałek. – Lekarze powołują się na interes pacjentów, a tymczasem to oni z dnia na dzień zostawili ich bez opieki, doprowadzając do zawieszenia oddziału. Ich oczekiwanie finansowe to było 200 złotych za godzinę bez względu na liczbę dyżurów w szpitalu, czyli stawki wyższe niż na innych oddziałach. Statystyki pokazują, że miesięcznie w ramach dyżuru było wykonywanych około 15 zabiegów, to średnio daje jeden przypadek co drugi dzień. Opłacanie dwóch lekarzy tylko za bycie w gotowości byłoby marnotrawstwem potencjału ludzkiego i pieniędzy. W mojej ocenie lekarze manipulują rzeczywistością. W sprawę był zresztą zaangażowany zawodowy mediator, ale lekarze nie byli skłonni do żadnych ustępstw.