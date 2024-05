Konflikt między lekarzami a szpitalem. Głos zabrał konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii

Ordynator ma zbudować zespół zawieszonego w ubiegłym tygodniu oddziału. Na razie ma do dyspozycji trzech rezydentów w trakcie specjalizacji z chirurgii. Wkrótce dołączy do nich chirurg spoza szpitala, który złożył ofertę w ogłoszonym 7 maja konkursie.

- Stało się to tuż po tym, gdy kierownictwo szpitala zdecydowało, że od tego momentu jeden chirurg dyżuruje stacjonarnie w szpitalu, a drugi pod telefonem i w razie potrzeby jest ściągany na miejsce – relacjonował nam jeden z lekarzy, który odszedł z pracy. – Bywa, że w naszym zawodzie o życiu i zdrowiu pacjenta decydują minuty. Czasami musimy operować bez zbędnej zwłoki, a do tego potrzeba dwóch chirurgów. Nie mogliśmy się zgodzić na takie warunki, bo to by oznaczało, że bierzemy na siebie realne ryzyko.

Szefowa Szpitala Wojewódzkiego odpierała te zarzuty tłumacząc, że wprowadzona formuła dyżurów była jedynym sposobem, by zapewnić pacjentom opiekę przez 7 dni w tygodniu, m.in. dlatego, że zatrudnieni lekarze odmówili podpisania klauzuli opt-out, która pozwalałaby im pracować powyżej 48 godzin tygodniowo czy złożenie przez nich oświadczeń o odmowie pracy powyżej 8 godzin dziennie, ze względu na to, że mają pod opieką małe dzieci (lekarze mieli do tego prawo).