Koniec europejskiego snu. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle odpadła z Ligi Mistrzów

Mimo to wyszedł do gry w podstawowym składzie, lecz od początku było widać, że ewidentnie zmaga się on z kłopotami zdrowotnymi. Nie przeszkodziło to natomiast ZAKSIE w wybornym otwarciu spotkania. Nim na dobre się ono rozpoczęło, przede wszystkim dzięki świetnej grze zagrywką ekipa z Kędzierzyna-Koźla prowadziła już 8:1. I jako że później generalnie spokojnie kontrolowała tą zaliczkę, wydawało się, że nic nie odbierze jej triumfu w inauguracyjnym secie. A już szczególnie, kiedy było 24:21.

Nieco chaotyczna gra Halkbanku w końcówce drugiej partii nie okazała się jednak przypadkiem. W trzecim secie jego gracze również długimi fragmentami nie mogli bowiem odnaleźć właściwego rytmu. Tym samym generalnie była to najbardziej wyrównana partia w całej potyczce. ZAKSĘ dość nieoczekiwanie do boju podrywał 18-letni Rumun Daniel Chitigoi, ale bezapelacyjny bohater meczu występował po drugiej stronie siatki. Był nim holenderski atakujący Halkbanku Nimir Abdel-Aziz, który w sezonie 2016/17 grał w ZAKSIE (tyle że na pozycji rozgrywającego). W całym spotkaniu zdobył on aż 28 punktów (25/43 w ataku - 58 procent skuteczności, 3 asy) i to również on niemal w pojedynkę przesądził swoimi zagraniami o tym, że turecka ekipa zamknęła mecz w trzech partiach.

Halkbank Ankara – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 (32:30, 25:21, 25:22)

Halkbank: Ma’a (4 pkt), Ngapeth (6), Matic (9), Abdel-Aziz (28), Lagumdzija (1), Tayaz (3), Done (libero) oraz Perrin (8), Unver, Blankenau.

ZAKSA: Janusz, Chitigoi (11), Smith (5), Kaczmarek (15), Bednorz (4), Pashytskyy (2), Shoji (libero) oraz Kluth, Takvam (6), Biernat, Banach.