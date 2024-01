Koniec Polski? Komentarz Tomasza Antoniego Żaka

A jeżeli mniej mądrzy - grzeczniej to ujmując - to znaczy, że ci posłowie, ministrowie i członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa nie tylko wierzą w demokrację, ale w to, że władza, którą dostali w efekcie kolejnego emocjonalnego wzmożenia głosujących, będzie już na zawsze. To u takich „polityków” i „menadżerów” musi zaowocować pychą, a ona nie jest w stanie zgodzić się na „odrywanie od stołka” jej nosiciela.

Wyjątki, choć z każdą kolejną demokratyczną kadencją jest ich mniej, tylko potwierdzają tę regułę.

W obronie „odrywanych”, ale i za tymi, co „odrywają”, ktoś demonstruje, myśląc, że to w interesie kraju, a dzieje się to jedynie w interesie państwa zarządzanego przez takich czy innych wybrańców i w interesie tych wybrańców, którzy wmawiają społeczeństwu, że ich państwo, to nasz kraj.