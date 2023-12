Koreańczycy zainwestują w Brzegu 183 miliony złotych. Na terenach inwestycyjnych przy ulicy Małujowickiej powstanie fabryka

Fabryka koncernu koreańskiego POSCO powstanie na terenach inwestycyjnych przy ulicy Małujowickiej. Kilkuletnie starania Jerzego Wrębiaka - burmistrza Brzegu o zagospodarowanie „Zielonki” przynoszą oczekiwane efekty.

- Wiele miesięcy ciężkiej pracy i starań przyniosło oczekiwany efekt. Warto było walczyć o tereny przy ul. Małujowickiej. Dziękuję całemu zespołowi z brzeskiego Urzędu Miasta zaangażowanemu w pozyskanie tego inwestora a także Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "INVEST-PARK", która profesjonalnie przeprowadziła cały proces - napisał na swoim profilu facebookowym Jerzy Wrębiak.

Warto wiedzieć, że rozwój elektromobilności ma ogromny potencjał. To technologia przyszłości, która przyczynia się m.in. do poprawy jakości powietrza czy redukcji hałasu.

W Brzegu powstanie fabryka, w której będą produkowane rdzenie do silników aut elektrycznych, hybrydowych i tych napędzanych wodorem. Koreańska grupa kapitałowa POSCO ma w ten sposób powiększyć moce wytwórcze i poszerzyć swój rynek zbytu o Europę. Inwestycja pochłonie 183 miliony złotych.

Osobiste zaangażowanie burmistrza Jerzego Wrębiaka sprawiło, że te przez lata nieużytkowane, opuszczone tereny przekształcają się w atrakcyjne miejsce do prowadzenia biznesu. Informacja o nowej inwestycji to dowód na to, że kluczem do osiągnięcia sukcesu jest odpowiednie wykorzystanie potencjału naszego miasta i skuteczne zarządzanie nim.