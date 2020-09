Koronawirus Opole i Opolskie - aktualności i najnowsze informacje - 3.09.2020. Raport specjalny

Dziś 1 września. Oto kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Mimo panującej pandemii koronawirusa, dzieci i młodzież wrócą do szkół we wtorek, 1 września. Przygotowaliśmy dla Was kalendarz roku szkolnego 2020/2021, w którym w prosty i przejrzysty sposób zaznaczone zostały dni wolne od nauki.