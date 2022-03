Kryzysowe dania za maksymalnie 6-7 złotych na osobę! 24 proste i pyszne obiady od Bistro mamy, opolskiej blogerki kulinarnej Mirela Mazurkiewicz

Bazą dla wielu przepisów jest to, co znajdzie się pewnie w każdej lodówce czy spiżarni, m.in. ziemniaki, kapusta, mąka.

- Wybierając przepisy dla czytelników nto, kierowałam się przede wszystkim tym, żeby były one łatwe w przygotowaniu, a do tego niedrogie. Zwłaszcza dziś, gdy wielu Opolan dwa razy ogląda każdą złotówkę - mów Justyna Osiecka-Sułek, blogerka kulinarna, znana jako Bistro mama. – Bazą dla wielu przepisów jest to, co znajdzie się pewnie w każdej lodówce czy spiżarni, m.in. ziemniaki, kapusta, mąka. Zobaczcie naszą galerię i przepisy. Smacznego!