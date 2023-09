Ktoś dla zabawy strzelał z wiatrówki do okien na rynku w Prudniku. Mierzył w kota, przestrzelił szybę

W samym środku nocy obudził nas głośny hałas, Zerwaliśmy się na równe nogi – opowiada lokator mieszkania na Rynku w Prudniku. – Na ławce na Rynku, jakieś 20 metrów od naszych okien, siedziała hałaśliwa grupa młodych ludzi. Poszli sobie po 20 minutach, bo hałasy ucichły.

Mieszkańcy nie od razu zorientowali się, że ktoś strzelił do ich okna. Nie wezwali policji zaraz po zdarzeniu. Niestety, przyzwyczaili się do młodzieży, która nocami imprezuje i hałasuje na głównym placu Prudnika. Pomyśleli, że to może ktoś rzucił kamykiem w stronę kota, który ludzi przesiadywać na parapecie ich mieszkania.