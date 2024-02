Lekcja historii prawie klasycznej. Komentarz Jerzego Miki

Kiedy już okrzepli we władzy, będąc władcami absolutnymi szli dalej. Kto dziś pamięta tą historię? Konfederacja Barska, wcześniej poseł nowogrodzki Tadeusz Rejtan… I ci „mądrzejsi” Poniński, Potocki i inni. Wykorzystano te postacie abyśmy się wstydzili, jacy to jesteśmy słabi i jak nie potrafimy rządzić i administrować. Oni nie czuli się Polakami, byli reprezentantami europejskiej elity oświeconej, dlatego Rejtan tak bardzo odstawał.

A dziś… mało kto zauważa, że wszystko widać. Dlatego, gdy premier mówi „Polskość to nienormalność”, a wszystko co obiecał: „zrobię to w 100 dni”, zmienia się po wyborach w „sprawy wymagające zastanowienia”, to już nie dziwi - dziwi, że jeszcze jest premierem.

Bo teraźniejszość różni się nieco od przeszłości. Wprawdzie Rosja jest taka sama, politycy w Uni też, poseł nie jest z Nowogródka, a nazywa się Braun, ale my to wszystko wiemy i możemy mieć wpływ.

Nie jest nas 10 % jak wtedy polskiej szlachty. A i dziś, nie chodzi tylko o Polskę.