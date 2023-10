Leśny cross śladem leśniczego i piknik dla Ignasia. Ależ to była świetna impreza!

- Tym biegiem inaugurujemy obchody 100-lecia Lasów Państwowych – informuje Grzegorz Kimla, nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno, które było głównym organizatorem imprezy. – To bardzo ważne dla nas wydarzenie, dzięki którym społeczeństwo może zobaczyć, jak funkcjonuje nasza organizacja. Takich imprez w tym i przyszłym roku będzie więcej.

Uczestnicy biegu głównego mieli do pokonania ponad 12 km przepiękną, malowniczą i bardzo urozmaiconą trasą. Biegli przez tereny równinne i pagórkowate, będące pozostałością po przechodzącym tu tysiące lat temu lodowcu, sosnowe bory i lasy z przewagą buczyny, mieli nawet do sforsowania rzekę.

- W ubiegłym roku właśnie tu odbyły się mistrzostwa Polski w biegach przełajowych, które były eliminacją do mistrzostw Europy. Przy tej okazji zostały też rozegrane „małe mistrzostwa Polski” oraz leśny cross. Imprezy spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem i było takie oczekiwanie, by je powtórzyć, co też z przyjemnością uczyniliśmy – tłumaczy Grzegorz Kimla.