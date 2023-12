Liga Mistrzów. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zupełnie bezradna w meczu z Ziraatem Bankasi Ankara [ZDJĘCIA]

W porównaniu do ostatniego ligowego meczu z Projektem Warszawa, skład ZAKSY uległ lekkiemu poszerzeniu. W kadrze na potyczkę z Ziraatem, po półtoramiesięcznej przerwie, znalazł się bowiem rumuński przyjmujący Daniel Chitigoi. Nie dostał on jednak jeszcze szansy pokazania się na dłuższym dystansie, wchodząc tylko epizodycznie na zagrywkę w pierwszym secie.

Przed rozpoczęciem tego starcia było jasne, że właściwie tylko zwycięstwo pozwoli jeszcze kędzierzynianom zachować realne szanse na zajęcie 1. miejsca w grupie A, gwarantującego automatyczną promocję do 1/4 finału. Po trzech seriach gier plasowali się oni na 2. pozycji (dającej udział w repasażach), ze stratą dwóch punktów do tureckiej ekipy.

W drugiej odsłonie miejscowi dość mocno ograniczyli niewymuszone pomyłki. Zupełnie nic to jednak nie dało, ponieważ wyższą jakość gry zaprezentowali również siatkarze mistrza Turcji. Ich przewaga najmocniej rzucała się w oczy w polu serwisowym. ZAKSA kompletnie nie radziła sobie z przyjęciem mocnych ciosów wyprowadzanych przez przyjezdnych zza linii dziewiątego metra, co znalazło odzwierciedlenie w końcowym rezultacie. Mimo że set zaczął się od wyniku 6:2 dla ekipy z Kędzierzyna-Koźla, to Ziraat bez cienia wątpliwości zwyciężył 25:17.

Trzecia partia przebiegała podobnie jak pierwsza. Ponownie goście szybko wypracowali sobie kilka punktów przewagi, co potem pozwalało im już spokojnie kontrolować losy meczu do ostatniego gwizdka i ponownie triumfować 25:21. Trener Tuomas Sammelvuo próbował ratować drużynę zmianą na pozycji atakującego, ściągając na dobre z boiska zmagającego się z dużą niemocą (2/17 w ataku) Łukasza Kaczmarka. Wprowadzony za niego Bartłomiej Kluth skończył kilka piłek, ale w ogólnym rozrachunku było to zdecydowanie za mało, by myśleć o odwróceniu losów rywalizacji.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Ziraat Bankasi Ankara 0:3 (21:25, 17:25, 21:25)

ZAKSA: Janusz, Szymański (8 pkt), Takvam (8), Kaczmarek (4), Bednorz (12), Pashytskyy (5), Shoji (libero) oraz Kluth (5), Gil, Chitigoi, Zapłacki.

Ziraat: Eksi (2), Anderson (15), Gunes (6), Ter Maat (14), Camejo (8), Bulbul (5), Bayraktar (libero) oraz Yatgin.