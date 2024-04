Łobuzy szalały w klubie w Magnum Clubie. Łobuz kocha najbardziej, ale tylko na scenie

- Koncert dały Łobuzy, więc działo się na scenie i na parkiecie! - piszą organizatorzy imprezy w Magnum Clubie.

Łobuzy to polski zespół disco polo, założony w 2015 roku. Wokalistą zespołu jest Bogumił Romanowski, znany pod pseudonimem Boogie. Wcześniej występował też jako Discomił.

Ich największy przebój to piosenka „Ona czuje we mnie piniądz”. Inne znane hity Łobuzów to „Łobuz kocha najbardziej” oraz „Zbuntowany Anioł”.

Boogie kilka lat temu wystąpił także w programie telewizyjnym Polsatu „Twoja twarz brzmi znajomo".