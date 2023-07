Łowcy skarbów na Opolszczyźnie. Tutaj znajdowano cenne monety, przedmioty, artefakty

Naukowcy wiedzą o 110 znaleziskach monet wczesnośredniowiecznych, dokonanych na terenie Śląska. Z tego 62 to tzw. skarby, czyli kolekcje monet zdeponowane przez kogoś albo zagubione. Jednak nieznana część odkrytych skarbów nieuczciwie trafiła do prywatnych kieszeni i pewnie nigdy się o nich nie dowiemy (vide skarb z Lasowic).

O działalności tzw. detektorystów czyli amatorskich i nielegalnych poszukiwaczy, korzystających z wykrywaczy do metalu, georadarów, map cyfrowych, dowiadujemy się wtedy, kiedy wpadną w ręce policji. Jest ich bardzo wielu, a wpadają nieliczni. W 2021 roku pod Krapkowicami 20 letni detektorysta trafił na skarb 64 średniowiecznych i nowożytnych monet polskich, niemieckich i austriackich. Kiedy o odkryciu dowiedziała się policja, młody człowiek usłyszał zarzuty karne, a znalezisko musiał oddać.

Większość poszukiwaczy – amatorów nastawia się jednak na bardziej współczesne znaleziska, pozostałości po II wojnie światowej, depozyty zwykłych Niemców, zakopane w przydomowych ogrodach czy w piwnicach. Przed nadejściem frontu w 1945 roku w niemieckim radio otwarcie zachęcano, aby w ten sposób ukrywać przed Rosjanami cenne rzeczy, do czasu powrotu do swoich domów. Znalezione przez nich przedmioty trafiają potem na giełdy czy do internetu i nabywca nawet nie wie, że były wcześniej odkopanymi skarbami.

Wierzmy więc w to, że najcenniejsze odkrycia trafiły na muzealne wystawy.