Ludzie z całego świata przyjeżdżają do Regionalnej Izby Śląska w Dańcu, by zobaczyć, czym żyli przodkowie

Izba mieści się w Dańcu przy ul. Dąbrowickiej, w budynku klubu wiejskiego. Konrad Mientus, lokalny pasjonat historii, założył ją blisko 45 lat temu, w 1978 roku. Przez lata działalności udało się w niej zgromadzić prawdziwe skarby. Składa się na nie ponad 600 pamiątek minionych dekad, wśród nich m.in. narzędzia rolnicze, sprzęt gospodarstwa domowego (np. maselnica, w jakiej dawniej wyrabiano masło), ale też chomąta krowie i końskie, stary sprzęt gaśniczy, hełmy i mundury strażackie, stroje, instrumenty muzyczne danieckiej kapeli Filów, stara porcelana, zegary i eksponaty sakralne.

Eksponaty związane ze strażą pożarną zajmują w danieckiej izbie szczególne miejsce, m.in. dlatego, że jej twórca sam przez wiele lat był strażakiem w Zakładowej Straży Pożarnej Huty „Małapanew" w Ozimku.

To miejsce to prawdziwy raj dla pasjonatów lokalnej historii, którzy mają do dyspozycji księgozbiór o tematyce śląskiej, kronikę Dańca, monografię Ochotniczej Straży Pożarnej w Dańcu oraz historię kapeli Filów. Wśród perełek znajdziecie tu również te egzotyczne, m.in. pamiątki przywiezione z misji w Peru przez pochodzącego z Dańca ks. Gintera Rychlikowskiego czy te z Ziemi Świętej, podarowane przez brata Norberta Kleinerta z Antoniowa. Osobny kącik przygotowano dla miłośników sztuki odlewniczej. Można w nim znaleźć ogrodzenia nagrobne oraz epitafia hutników ozimeckich z XIX wieku.