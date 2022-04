Łukasz Kaczmarek, atakujący ZAKSY Kędzierzyn-Koźle: - Jestem emocjonalny, ale nigdy nie mam na celu sprawić przykrości [WYWIAD]

Po zakończeniu rewanżowego meczu półfinałowego Ligi Mistrzów z Jastrzębskim Węglem, z okolic waszej szatni dobiegł okrzyk radości po tym, jak Itas Trentino wyeliminował Sir Sicomo Monini Perugię. Byłeś jego współautorem?

Nie, akurat wtedy bardzo szybko wróciłem do domu, ponieważ na mecz przyjechali moi rodzice, z którymi długo się nie widziałem. „Złotego seta” w spotkaniu Trentino – Perugia oglądałem już więc we własnym mieszkaniu. Włoski dwumecz był niesamowity – Itas wygrał półfinał w takim samym stylu, jak my przed rokiem z Zenitem Kazań, po rozegraniu 11 setów. W naszym zespole każdy z nas po cichu myślał, że super byłoby zmierzyć się w finale z ekipą z Perugii, zważywszy na to, kto jest jej trenerem (Nikola Grbic – zwycięzca Ligi Mistrzów z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w 2021 roku i aktualny selekcjoner reprezentacji Polski). Uważam jednak, że pod względem sportowym byłby to zarazem dla nas groźniejszy rywal niż Trentino.