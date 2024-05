Reprezentacja województwa opolskiego zakończyła udział w UEFA Regions Cup. Do ogólnopolskiego finału zabrakło niewiele

Prawo gry w konfrontacji, której stawką był wyjazd na ogólnopolskiej turniej finałowy (27-30 czerwca, rozgrywany w formule "każdy z każdym", miejsce do ustalenia), kadra Opolskiego ZPN uzyskała dzięki temu, że w półfinale etapu makroregionalnego pokonała po rzutach karnych reprezentację województwa lubuskiego (w regulaminowym czasie gry był remis 1:1, a dogrywka, zgodnie z regulaminem, nie była rozgrywana). Z kolei Dolnośląski ZPN na szczeblu 1/2 finału w makroregionie wygrał 2:1 ze Śląskim ZPN.

Areną decydującej potyczki był Stadion Miejski w Grodkowie. Za jej faworyta uznawana była ekipa z Dolnego Śląska i to ona szybko, bo już w 9. minucie, objęła prowadzenie. Pierwszego gola w meczu zdobył Krzysztof Waliś, popisując się celną główką po rzucie wolnym. Drużyna województwa opolskiego zdołała jednak odpowiedzieć tuż przed przerwą, przysłowiową bramką do szatni, bo strzeloną już w doliczonym czasie gry. W dodatku również uczyniła to po wolnym. Kopnięta wtedy przez Macieja Rakoczego piłka odbiła się od słupka, ale sprytem w polu karnym wykazał się Kacper Kamiński i z najbliższej odległości posłał futbolówkę do siatki. Decydujący gol dla losów spotkania padł w 54. minucie. Jego autorem był Kamil Kurianowicz, który wykorzystał zamieszanie powstałe po rzucie rożnym i precyzyjnym strzałem z okolic 16. metra nie dał szans na skuteczną interwencję bramkarzowi Arkadiuszowi Fesserowi.