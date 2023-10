Łukasz Żygadło o nowej politycznej rzeczywistości: "Pieniędzy nie ma i nie będzie?"

Co powiedzą emeryci gdy stracą dobrą, coroczną waloryzację, 13., czy może 14., emeryturę? Albo młodzi ludzie, którzy tak ochoczo głosowali na opozycję, gdy zostaną im podniesione podatki? Wreszcie, co powiedzą kobiety, które tak liczyły na liberalizację prawa aborcyjnego, jeśli nowa władza niczego w tym zakresie nie zmieni?

Zresztą już to słychać. Izabela Leszczyna z PO dwa dni po wyborach głośno zaczęła komentować doniesienia TVN24 o wielkiej dziurze budżetowej zostawionej przez PiS. Czyli rozumiem, że jak mamy słynną dziurę, to pieniędzy nie będzie? Dodatkowo pojawiają się obawy, że nowy rząd nie przedłuży tarczy antyinflacyjnej która działa do 1 stycznia 2024. Jej koniec oznacza znaczy wzrost cen energii. Jeśli Polacy zapłacą więcej o 30 proc., za prąd, to czyja to będzie wina? PiS-u czy nowej koalicji rządzącej?

Naprawdę będę bardzo wnikliwie przyglądał się jak działa nowy rząd, jeśli tylko uda się go powołać. Będę punkt po punkcie rozliczał słynne „100 konkretów” tak głośno promowane przez polityków PO. Dodam, że każdy z konkretów miał być zrealizowany w 100 dni.

Obserwujmy, komentujmy i rozliczajmy. Nie może być w Polsce tak, że polityk mówi w co mu ślina na język przyniesie i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Czas naprawdę na dobre zmiany w tym obszarze.