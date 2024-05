LZS Starowice Dolne wygrał z Cariną Gubin. Ambicji beniaminkowi odmówić nie można

Mimo że starowiczanie od wielu miesięcy są "czerwoną latarnią" rozgrywek grupy 3, to w ostatnich tygodniach ich forma wyraźnie zwyżkuje. Teraz potwierdzili to po raz kolejny przed własną publicznością.

Po raz pierwszy powody do zadowolenia gospodarze mieli tuż przed przerwą. W 45. minucie prowadzenie zapewnił im Adam Setla.

Goście odpowiedzieli na to trafienie w 64. minucie, kiedy to wyrównującego gola zdobył Mateusz Szela.Ta akcja jednak podziałała na starowiczan mobilizująco i chwilę później strzelili oni drugą, już zwycięską bramkę, której autorem był Dawid Rudnik.

Do końca sezonu pozostało jeszcze pięć kolejek. Ekipa z Opolszczyzny teoretycznie ma jeszcze szansę wydostać się ze strefy spadkowej, ale do bezpiecznej, 15. pozycji traci aż 11 punktów.

LZS Starowice Dolne – Carina Gubin 2:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Setla – 45., 1:1 Szela – 64., 2:1 Rudnik – 67.

Starowice: Korczak – K. Kowalczyk, Kozłowski, Zozulia, Rakowski – Skowron (68. Roguła), Abu (68. Nowosielski), Trochanowski, Czajkowski, Rudnik (85. Grądowski) – Setla (90. Raś).

Żółte kartki (Starowice): Kozłowski, Rakowski.