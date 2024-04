LZS Starowice Dolne wygrały 4:1 z Lechią Zielona Góra w meczu 25. kolejki III ligi. To była olbrzymia niespodzianka

Kiedy na boisko outsidera przyjeżdża drużyna z góry tabeli, faworyt może być tylko jeden. Starowice w tym sezonie już jednak kilkukrotnie pokazały, że nie można ich skreślać. Kolejną drużyną, która się o tym przekonała, była Lechia Zielona Góra.

Mecz na początku potoczył się zgodnie z planem Lechii, która szybko strzeliła bramkę. W 13. minucie uczynił to Mateusz Surożyński. Goście nie poszli jednak za ciosem, za to w 22. i 27. minucie doświadczony napastnik LZS-u Adam Setla dwukrotnie trafił do siatki rywali. Do przerwy Starowice prowadziły 2:1.

W drugiej połowie gospodarze dołożyli faworytowi jeszcze 2 bramki. Obie strzelił Michał Skowron, a uczynił to w 51. i 61 minucie spotkania. Dobita Lechia nie była w stanie odwrócić losów rywalizacji.

W kolejnym meczu Starowice czeka wyjazdowe starcie ze Stilonem Gorzów Wielkopolski, które rozegrane zostanie w sobotę (20 kwietnia).

LZS Starowice Dolne - Lechia Zielona Góra 4:1 (2:1)

Bramki: 0:1 Surożyński - 13., 1:1 Setla - 22., 2:1 Setla - 27.