LZS Starowice zremisował 4:4 z Wartą Gorzów Wielkopolski. Strzelili tyle bramek, co przez całą rundę. Tutaj była walka do końca

Sam mecz ułożył się wyśmienicie dla Starowic, które strzeliły bramkę już w pierwszej akcji spotkania. Otworzył tym samym worek z bramkami. Warta wróciła do gry jeszcze w tej części meczu dzięki golowi Gardzielewicza w 25 minucie. Do przerwy było 1:1.

Druga połowa to prawdziwa sinusoida. Najpierw strzeliły Starowice. Potem jednak swój show miał Ka-mil Walków. Najpierw piłkarz Warty wyrównał na 2:2, ale nie zamierzał się zatrzymywać i minutę później jego drużyna objęła prowadzenie pierwszy raz w tym meczu. Zostało zaledwie 25 minut do końca. Trze-cią bramkę gospodarze sami sobie strzelili, a konkretnie zrobił to obrońca Adrian Bielawski. Ten sam zawodnik chwilę później obejrzał drugą żółtą kartkę i Warta kończyła mecz w 10. Nie podłamało jej to, a nawet zdołała wyjść na prowadzenie w 87. Minucie. I znów Starowicom udało się wyrównać.