Pożar lasu między Wołczynem a Namysłowem. Część drzew trzeba będzie całkowicie usunąć

Straty można oszacować na co najmniej 40 tys. zł.

- Ale przyrodnicze są nie do oszacowania, spaleniu uległo też runo – wyjaśnia Małgorzata Lizurej. - Powierzchnia 80 arów, to dość sporo. Potrzeba czasu, aby to się ten obszar zregenerował, zabliźnił i odnowił.