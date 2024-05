Magiczna Nysa w obiektywie zdolnego fotografa. Te zdjęcia są po prostu niesamowite Anna Gryglas

Nysa to trzecie co do wielkości miasto w województwie opolskim i bardzo ważny ośrodek kulturalny i turystyczny. Historycznie to jedno z największych i najbogatszych miast Śląskich, będące przez wieki stolicą biskupiego Księstwa Nyskiego. Jej piękno na co dzień dokumentuje jeden z mieszkańców.