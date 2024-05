Maj - trzeba się uczyć. Komentarz Jerzego Miki Jerzy Mika

Majowe informacje zdominowane były przez doniesienia maturalne. To było dawno. Dziś mniej interesują nas losy maturzystów. Nie tylko z powodu zamieszania politycznego. Trudno nie zauważyć, że gdy ktoś demoluje państwo mając przyzwolenie wyborców, to na dalszy plan schodzi edukacja. Działalność wbrew interesom narodu wg starych norm to zdrada stanu.