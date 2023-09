Mamo, tato, straciłem telefon! Oszuści podszywają się pod dzieci i wyłudzają pieniądze. Kobieta z Prudnika straciła 6 tysięcy

Czasem, żeby sprawdzić, wystarczy zadzwonić na numer dziecka, który rzekomo już nie działa.

- Każdą prośbę finansową przez telefon powinniśmy traktować ostrożnie i czujnie – radzi asp. Andrzej Spyrka. - W takich sytuacjach nie możemy działać pochopnie. Sprawdźmy w każdy możliwy sposób, czy faktycznie to nasze dziecko prosi o pieniądze. Nie przesyłajmy również zdjęć karty płatniczej. Dane te mogą posłużyć do zrealizowania płatności. Ta sama porada dotyczy również danych autoryzacyjnych do bankowości elektronicznej.