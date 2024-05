Lawinowo przybywa studentów medycyny w Polsce. Jednak nie wszyscy się z tego cieszą

- Nie potępiajmy tych uczelni, to był ich ogromny wysiłek i ryzyko. Trzeba im pomóc - apelował wiceminister Marek Kos do gości sejmowej podkomisji ds. organizacji służby zdrowia.

Lekarzy brakuje, trzeba ich kształcić

Gwałtowny wzrost liczby studentów medycyny, to efekt rozporządzeń jeszcze poprzedniego rządu, który obniżył wymagania stawiane uczelniom dla nowych kierunków medycznych. W Polsce zaczyna brakować lekarzy, a problem będzie się powiększał, bo duża część pracujących obecnie medyków ma uprawnienia emerytalne. Deficyt lekarzy jest zwłaszcza na wsiach i w małych miastach, gdzie dochodzi do likwidacji przychodni pierwszego kontaktu.

Środowisko lekarskie i przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej mają jednak poważne obawy do jakości kształcenia na nowych uczelniach medycznych. Spadek jakości kształcenia może następnie generalnie obniżyć dobre opinie o polskich lekarzach i ich poziomie wykształcenia. Na spotkaniu sejmowej podkomisji przedstawiciele Izby Lekarskie punktowali, że część nowych uczelni nie ma dostępu do prosektoriów, że studenci zamiast na ludzkich organizmach ćwiczą na fantomach czy symulacjach komputerowych. Zbyt duże są też grupy na zajęciach klinicznych, czyli przy badaniu i pracy z pacjentem, pod okiem wykładowcy. W niektórych uczelniach dopuszczane są grupy nawet do 15 osób, co oznacza, że część studentów nie „dopcha” się do łóżka chorego i niewiele skorzysta z takich zajęć.