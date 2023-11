Masz jaja? Idź na profilaktyczne bezpłatne badania mężczyzn w galeriach handlowych Solaris i Karolinka w Opolu

Stowarzyszenie „Masz jaja idź na badanie” oraz Klinika Nova zapraszają na profilaktyczne badania mężczyzn w ramach międzynarodowej akcji Movember, organizowanej w listopadzie.

W Opolu będą dwie okazje na przeprowadzenie darmowych badań:

Solaris Center, 10 listopada w godzinach 15:00 – 19:00, poziom +1 w pobliżu HalfPrice

C.H. Karolinka, 18 listopada w godzinach 11:00 – 17:00, mobilny gabinet naprzeciwko sklepu Kazar

Lekarze urolodzy z Klinika Nova przeprowadzą bezpłatne badania USG jąder. Akcja skierowana jest do mężczyzn w wieku 16-45 lat. Badania będą prowadzone w specjalnie przygotowanym do tego mobilnym gabinecie lekarskim.

Podobnie jak październik jest miesiącem profilaktyki chorób nowotworowych u pań, tak listopad został uznany miesiącem profilaktyki zdrowia mężczyzn. To właśnie w listopadzie prowadzona jest kampania Movember, która po raz pierwszy została przeprowadzona w 1999 roku w Australii. Movember to połączenie dwóch wyrazów moustache (wąs) + november (listopad). Głównym celem kampanii jest zachęcanie Panów do profilaktyki pod kątem nowotworów jąder i prostaty.