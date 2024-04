Miał się chwalić w sieci, że uprawia seks z córką. Adam O. stanął przed sądem

Gehenna rozegrała się w jednym z miast na północy województwa opolskiego. Śledczy ustalili, że dramat młodszej córki oskarżonego trwał przez wiele lat. Ania (imię zmienione), gdy doszło do pierwszego gwałtu, miała 5 lat. Adam O. miał krzyczeć i bić dziecko po twarzy, by zmusić je do uległości. W okresie od co najmniej 2010 roku do maja 2017 roku, zdaniem prokuratora, doprowadził w ten sposób córkę wielokrotnie do obcowania płciowego. Dopuścił się też wobec niej innych czynności seksualnych, m.in. dotykał miejsc intymnych dziecka oraz całował.

Na tym jednak nie koniec obrzydliwych czynów, jakie miał popełnić oskarżony. Prokuratura zarzuca Adamowi O., że od co najmniej 2015 do 2017 roku molestował również swoją starszą córkę Aleksandrę (imię zmienione). Dziewczynka nie mieszkała wówczas z nim. Mężczyzna, za pomocą internetowego komunikatora, wysyłał jej swoje nagie zdjęcia, prezentując penisa we wzwodzie.