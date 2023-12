Michał Wiśniewski przyjechał do Domu Dziecka w Lasowicach Małych. Przywiózł ze sobą prezenty

- Michał Wiśniewski nie tylko odpisał mi, że chętnie do nas przyjedzie, ale do tego nie przyjechał z pustymi rękami. Dzieci dostały od niego prezenty: ubrania, zabawki oraz słodycze - opowiada Iwona Byczyńska. - Dzieci były zdziwione, że zachowywał się nie jak gwiazda, tylko jak normalny człowiek, który miał w dzieciństwie takie same problemy, jak oni.