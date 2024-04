Mickiewicz Kluczbork przegrał 2:3 z BBTS-em Bielsko-Biała i marzenia o awansie do półfinału Tauron 1 Ligi musi odłożyć na kolejny rok

Drugi set należał do Mickiewicza. I to w jakim stylu! Kluczborczanie błyskawicznie objęli prowadzenie 8:1, które potem tylko utrzymywali. BBTS nie był wstanie zagrozić im w tej partii.

Decydujące spotkanie od początku było bardzo zacięte. W pierwszej partii raz jedna, raz druga drużyna wychodziła na niewielkie prowadzenie. Ostateczne presję w końcówce lepiej wytrzymali gospodarze, którzy wygrali ją do 23.

Po dwóch meczach był remis 1:1 i o wszystkim miał decydować trzeci mecz w Bielsku-Białej. Jego faworytem był BBTS, który w pierwszym meczu we własnej hali wygrał 3:0. Mickiewicz już jednak pokazał, że nie należy skazywać go na pożarcie, kiedy w ostatnim meczu pokonał u siebie bielszczan 3:2.

W bardzo wyrównanym czwartym secie Mickiewicz mógł mieć nadzieję na sprawienie sensacji, jaką było byłoby wyeliminowanie faworyzowanego BBTS-u. Wyrównana gra w tej partii trwała do stanu 21:20 dla gospodarzy. W samej końcówce wrzucili oni wyższy bieg nie pozwalając Mickiewiczowi na zdobycie w tej partii ani jednego punktu.

W tie-breaku Mickiewicz nie miał już nic do powiedzenia, gładko przegrywając do 7. Nadzieje na awans do półfinału Tauron 1 Ligi musi odłożyć na kolejny rok.

BBTS Bielsko-Biała - Mickiewicz Kluczbork 3:2 (25:23, 17:25, 22:25, 25:20, 15:7)