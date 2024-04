Odra Opole nie miała żadnych argumentów w meczu z Motorem Lublin. Wizja gry w barażach o PKO Ekstraklasę się oddaliła

Potem Motor dalej napierał, za co pierwszą nagrodę odebrał w 26. minucie. W dużej mierze był to jednak prezent od gospodarzy, a konkretnie od Artura Pikka . Estoński defensor Odry w rogu własnego pola karnego niepotrzebnie sfaulował przeciwnika. Podyktowaną za ten faul "jedenastkę" na gola pewnie zamienił Piotr Ceglarz.

Patrząc jednak na przebieg rywalizacji, kompletnie nie było tego widać. Tak jak i podczas potyczki w Lublinie, która zresztą również zakończyła się wygraną Motoru 2:0, tak i tym razem piłkarze opolskiego zespołu od pierwszych minut byli zupełnie bezradni . Już w 7. minucie od straty gola świetną interwencją nogami uratował go bramkarz Artur Haluch.

Było to spotkanie o bardzo dużym ciężarze gatunkowym . Po wyjazdowej wygranej 1:0 w 29. serii gier nad Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, Odra wskoczyła na 6. miejsce w tabeli - ostatnie gwarantujące udział w barażach o udział w PKO Ekstraklasie. Motor jednak również wciąż jest w grze o ten sam cel, a dodatkowo przed pierwszym gwizdkiem starcia w Opolu miał na koncie dokładnie tyle samo punktów co opolanie (46).

Gdyby jednak nie golkiper Odry, to ta do przerwy mogłaby przegrywać znacznie wyżej niż dwoma golami . Obok wspomnianej już parady z początku meczu, od straty bramki Haluch ocalił jeszcze swoją drużynę między innymi w 42. minucie. Poradził sobie wtedy z niełatwym uderzeniem Michała Króla.

Miejscowi nie zdążyli się po tym ciosie dobrze otrząsnąć, a już otrzymali drugi . Około 60 sekund po pierwszym trafieniu Motor dołożył kolejne, którego autorem był Kamil Wojtkowski. Znakomicie uwolnił się on od obrońców i zaskakującym, mocnym uderzeniem z okolic 16. metra zaskoczył Halucha.

Po przerwie obraz spotkania zasadniczo się nie zmienił. Motor mocniej skupił się co prawda na grze w defensywie, ale z tyłu poczynał sobie na tyle dobrze, że gracze Odry nie stworzyli sobie praktycznie żadnej dogodnej okazji do zdobycia choćby kontaktowego gola. Najgroźniej było po dwóch dynamicznych wejściach w pole karne Jakuba Szreka, przestawionego po pierwszych 45 minutach na lewą obronę, ale koniec końców obrońcy ekipy z Lublina sobie z nimi poradzili. I choć goście w drugiej odsłonie już ofensywnie nie zagrażali tak mocno jak wcześniej, to ich wygrana ani przez moment nie była zagrożona.