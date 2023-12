Międzynarodowa konferencja naukowa w Nyskiej Akademii pt. „Jacob Böhme - Wirkung, Rezeption, Kontexte. Moderne und Postmoderne”

Wyniki prac badawczych przedstawili naukowcy reprezentujący: University of Amsterdam, University of Arizona, Internationale Jacob Böhme Gesellschaft, Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Ludwig-Maximilians-Universität München, University of Turin, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Myśli Józefa Tischnera oraz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie.

Tematyka wystąpień koncentrowała się na analizie wpływu dzieła Jacoba Böhme (1575-1624), śląskiego filozofa, teozofa i mistyka, na kulturę współczesną. Nowatorstwo Böhmego uwidacznia się w dynamicznym i dialektycznym przedstawieniu Boga oraz natury, oryginalnym ujęciu problematyki zła, wolności, tolerancji religijnej, braterstwa oraz „powtórnych narodzin”. Idee Böhmego, jak wykazano podczas konferencji, wywarły i wywierają znaczący wpływ na myślicieli, poetów i reformatorów życia publicznego w Niemczech (np. Novalis, Baader, Hegel, Schelling, Steiner, Heidegger, Jung), Rosji (Sołowiow, Bierdiajew), Francji (Saint Martin, Koyre), Anglii (Blake, Penn) i Polsce (Mickiewicz, Cieszkowski, Miłosz, Tokarczuk).

Warto podkreślić wkład wykładowców Nyskiej Akademii w analizę regionalnego wymiaru oddziaływania myśli Jacoba Böhme, m. in. na Angelusa Silesiusa oraz Maxa Hermanna von Neisse.