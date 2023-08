Międzynarodowy Turniej Futbolu Australijskiego Nysa Cup. Będą mecze i wiele innych atrakcji

W ramach turnieju, oprócz aktywności na boisku, przygotowano również wydarzenia towarzyszące przy namiotach i pod wiatą.

- To nie tylko mecze, ale też moc atrakcji dla dzieci! – przekonują organizatorzy. – Przez cały dzień na boisku będą na was czekać animacje oraz aktywności sportowe dla dzieci i młodzieży. To ostatnie chwile wakacji, a więc wykorzystajmy ten beztroski czas do ostatniej kropli.