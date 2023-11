Mieszkańcy tęsknią za takimi imprezami. Tak wyglądały zabawy Andrzejkowe kilkanaście lat temu. Zobaczcie archiwalne zdjęcia! 30.11.2023 Adrian Gajewski

Andrzejki tuż tuż, zatem przygotowaliśmy dla Was specjalną galerię, która zabierze Was w podróż do przeszlości. Zobaczcie, jak imprezowano kilkanaście lat temu na Opolszczyźnie. Sporo od tego czasu się zmieniło, niektórych z tych miejsc, które zobaczycie na fotografiach już nie ma. Zmieniła się również moda!