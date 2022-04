Mieszkaniec Nysy wyrzucił jednodniowe szczeniaki do śmietnika. Psi los ze szczęśliwym zakończeniem

Gdyby nie szybka reakcja uczennic z Nysy, pieski mogły trafić razem z odpadami do śmieciarki i na składowisko odpadów. Takiej podróży by nie przeżyły. Dziewczyny wyciągnęły urodzone właśnie psy z pojemnika, zaniosły do szkoły, żeby je ogrzać i wezwały Straż Miejską. Strażnicy poprosili o interwencję pracowników schroniska dla zwierząt w Konradowej.

- To były jednodniowe szczeniaki, wychłodzone, głodne - opowiada pracownica schroniska. - Zdawaliśmy sobie sprawę, że gdzieś jest ich matka i cierpi, bo jej organizm produkuje mleko, którego dzieci nie dostają. Zaczęliśmy pytać przechodniów i szybko wskazano nam dom, gdzie może mieszkać właściciel suki. Poszliśmy tam, powiedzieliśmy temu człowiekowi, że bez matki szczeniaki nie przeżyją i poprosiliśmy, żeby oddał nam też sukę. Bez specjalnego zastanowienia i wyrzutów sumienia przyprowadził nam też sukę.