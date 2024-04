Miłosz Krok nowym burmistrzem Grodkowa. "Obiecuję, że każdego dnia będę dążył do bycia godnym zaufania"

Nowy włodarz Grodkowa nie kryje zadowolenia i przekonuje, że jest to dla niego ogromny zaszczyt, jednak podkreśla, że jego sukces jest owocem pracy wielu osób.

- Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania i wsparcia, które otrzymałem od każdego z Państwa. Dlatego też, każdemu, kto w dniu wyborów zdecydował się oddać na mnie swój głos, kieruję serdeczne słowa wdzięczności. Państwa decyzja nadała mi nie tylko mandat do działania, ale i siłę do podejmowania ważnych dla naszej wspólnoty decyzji - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Miłosz Krok.

Co więcej, zwycięzca wyborów docenia także działania swojego kontrkandydata i zaprasza go do współpracy.