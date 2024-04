Zbigniew Kubalańca: Najważniejsze dla Opolszczyzny będą pieniądze z Unii Europejskiej

Widać to poparcie zwłaszcza w drugiej turze. Wspomniał pan Namysłów, tam wygrał nasz kandydat, natomiast popierani przez nas kandydaci zwyciężyli w Brzegu, Opolu czy Kędzierzynie Koźlu. Wspieraliśmy również kandydatów w Komprachcicach, Prószkowie czy Łubnianach. Na ostatniej prostej burmistrz Grzegorz Zawiślak otrzymał nasze poparcie w Prudniku i również zwyciężył. Mamy na Opolszczyźnie sporo gmin gdzie Koalicja Obywatelska miała duży wpływ na wygraną poszczególnych kandydatów.

Tak. Możemy być zadowoleni i jesteśmy zadowoleni. Osiągnęliśmy jeden z najlepszych wyników Koalicji Obywatelskiej i Platformy Obywatelskiej. Rekordowy wynik czternastu mandatów do Sejmiku Województwa Opolskiego, rekordowa ilość radnych miasta Opola, bo zwiększyliśmy swój stan i mamy dziesięciu radnych. Mamy również rekordową ilość wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy albo startowali bezpośrednio z logiem Koalicji Obywatelskiej albo z naszym poparciem.

Czy już wiadomo kto będzie stanowił koalicję i nowy zarząd w Sejmiku?

Trwają rozmowy w tej sprawie. Bliżej 7 maja będziemy mogli powiedzieć coś więcej

Nie da się pan namówić na oficjalne plotki?

Niestety nie.

Jakie wyzwania stoją przed Samorządem Województwa w nowej kadencji?

Największe wyzwanie stanowią środki europejskie które mamy do wydania przez najbliższe pięć lat. To prawie miliard euro. Zaczynamy tę perspektywę i myślę, że to główna oś, która będzie kołem zamachowym rozwoju regionu.

W ubiegłym tygodniu na łamach Nowej Trybuny Opolskiej pisałem o wyzwaniach dla Opolszczyzny w nadchodzącym czasie. Jednym z nich jest budowa obwodnic, w tym bardzo ważna budowa południowej obwodnicy Opola. Czy to dobra koncepcja i realna w perspektywie najbliższych lat?