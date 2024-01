Mimo porażki 0:3 Mickiewicz Kluczbork zaprezentował się w Będzinie z dobrej strony. Mecz w ramach 20. kolejki Tauron 1 Ligi

W pierwszym secie Mickiewicz postawił się faworytowi. Zacięta gra toczyła się do stanu 19:19, później jednak to gospodarze odjechali graczom z Kluczborka.

MKS Będzin rozgrywa świetny sezon. W pierwszych 15 kolejkach przegrali tylko raz, i to w Kluczborku z Mickiewiczem. To była 5. kolejka sezonu. Potem MKS wygrał 10 spotkań z rzędu. Styczeń ma odrobinę słabszy, przegrywając 2 spotkania z Lechią Tomaszów Mazowiecki i Visłą Bydgoszcz. Wciąż jednak był faworytem meczu z Mickiewiczem, który zajmował 8. miejsce w tabeli. W ostatnim meczu przegrał w Bielsku-Białej z miejscowym BBTS-em.

Kiedy w drugim secie będzinianie prowadzili 15:9, wydawało się, że w tym secie nic się już nie wydarzy. Mickiewicz jednak rzucił się do odrabiania strat, doprowadzając do wyrównania po 19. W końcówce jednak znów gospodarze odjechali rywalom i wygrali do 20.

Trzeci set to znów wyrównana walka. Mickiewicz prowadził 21:19 i miał szansę na wygraną w tej partii. W nerwowej końcówce to jednak MKS zachował więcej zimnej krwi i wygrał tę partię 25:23.

Po przegranej w Będzinie ekipa z Kluczborka zajmuje 8. miejsce w tabeli, ostatnie premiowane grą w play-off. Mickiewicz ma 4 punkty przewagi nad REA BAS Białystok.

MKS Będzin – Mickiewicz Kluczbork 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)