Mirosław Pietrucha: "Dogadajcie się! Działacie dla tych samych mieszkańców" Mirosław Pietrucha

Opolskie teatry, filharmonia, galerie i muzea rozpoczynają kolejny sezon. Tuż przed jego inauguracją prezentowane są plany i zamierzenia repertuarowe. Już teraz widać, że to będzie ciekawy czas. My, odbiorcy oferty kulturalnej przygotowanej przez środowiska artystyczne skupione wokół tych placówek, możemy liczyć na intrygujące, a czasem może kontrowersyjne przedsięwzięcia. To dobrze, bo taki jest sens każdej działalności artystycznej. Powinna poruszać odbiorcę.