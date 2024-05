Kluczbork znowu będzie mieć dwóch wiceburmistrzów. To efekt koalicji po wyborach. Wiadomo już, kto będzie nowym wiceburmistrzem

W wyborach na burmistrza Piotr Pośpiech poniósł klęskę z jego odwiecznym rywalem Jarosławem Kielarem, ale do rady miasta jego komitet Stąd Jesteśmy wprowadził 5 radnych.

Nic nie zmieni się jednak tylko pozornie, ponieważ w kuchni politycznej szykują się spore zmiany. Przede wszystkim po wyborach samorządowych 7 kwietnia wzmocniła się Koalicja Obywatelska. I właśnie dlatego szykują się zmiany we władzach Kluczborka.

W Kluczborku kampania wyborcza była wyjątkowo głośna i rozpalająca emocje. Nic dziwnego, bo w ostatnich dwóch dekadach było to pierwsze bezpośrednie starcie tak wpływowych polityków lokalnych.…

- Od 1 czerwca Kluczbork będzie mieć dwóch wiceburmistrzem. Nowym zastępcą burmistrza zostanie nasz koalicjant Dariusz Mazurczak - zapowiada burmistrz Jarosław Kielar.

Dariusz Mazurczak jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w Kluczborku i jednym z najbliższych współpracowników marszałka opolskiego Andrzeja Buły. Obecnie pracuje jako wicedyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Jego żona Katarzyna Juranek-Mazurczak jest dyrektorką Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku (czyli kina Bajka).

Dariusz Mazurczak jest również jednym z nowych radnych KO w radzie miejskiej w Kluczborku. Oznacza to, że jego mandat obejmie kolejna osoba na liście. Będzie nią Adam Szmigiel.

W kuluarach mówi się także, że jego awans będzie pociągnie za sobą również awans radnego Krzysztof Adamskiego (KO). Od marca on również pracuje w OCRG i najprawdopodobniej to on będzie nowym wicedyrektorem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.