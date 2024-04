MKS Kluczbork i Ruch Zdzieszowice finalistami piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim

Występujący na co dzień w 3 lidze MKS nie miał wielkich problemów z ograniem 4-ligowego Po-Ra-Wia Większyce, zwyciężając na wyjeździe 3:0. Trener kluczborczan Łukasz Ganowicz dał w tym spotkaniu szansę gry kilku zawodnikom, którzy rzadziej pojawiają się na boisku w potyczkach ligowych.

Po raz pierwszy z nisko stojącą defensywą Po-Ra-Wia jego podopieczni poradzili sobie w 23. minucie, kiedy to celną główką wynik otworzył Bartosz Włodarczyk. Ten sam zawodnik podwyższył na 2:0 w 65. minucie, najlepiej odnajdując się w zamieszaniu powstałym w polu karnym gospodarzy. Był to bardzo ważny moment, ponieważ chwilę wcześniej piłkarze Po-Ra-Wia wysłali MKS-owi poważne ostrzeżenie. Posłali bowiem piłkę do bramki, tyle że ich zawodnik był na pozycji spalonej. Awans zespołowi z Kluczborka do finału wojewódzkiego Pucharu Polski już definitywnie zapewniło natomiast trafienie Kacpra Paszkowskiego (78. minuta).