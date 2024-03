MKS Kluczbork znów zwycięski. Tym razem minimalnie pokonał Karkonosze Jelenia Góra

O losach spotkania przesądziła akcja z 56. minuty. Dośrodkowanie w pole karne posłał wtedy Krzysztof Napora. Kopniętą przez niego piłkę odbił bramkarz Karkonoszy Wojciech Fościak, po czym dopadł do niej Patryk Tuszyński i dopełnił formalności.

Ogólnie jednak MKS był przeważającą stroną przez cały mecz. Musiał jednak sobie radzić z nisko ustawioną defensywą gości, przez co na otwarcie wyniku przyszło mu trochę poczekać. W pierwszej połowie najbliżej szczęścia był Dawid Wojtyra, który trafił w słupek.

Po strzeleniu bramki, nadal to zespół z Kluczborka dyktował warunki gry. Nie wykorzystał jednak wybornej szansy do podwyższenia wyniku na 2:0, przez co do ostatniego gwizdka musiał być czujny. Ale w defensywie poczynał sobie na tyle stabilnie, że zespół z Jeleniej Góry właściwie nie stworzył żadnej groźnej sytuacji.

Dzięki tej wygranej, MKS umocnił się na 3. miejscu w tabeli grupy 3. Do tego wciąż traci zaledwie punkt do wyprzedzających go ekip Śląska II Wrocław i Rekordu Bielsko-Biała.

MKS Kluczbork – Karkonosze Jelenia Góra 1:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Tuszyński - 56.

MKS : Szczerbal – Lechowicz, Trojanowski, Szota, Napora - Płonka, Wiszniowski (46. Zawada), Nowak, D. Lewandowski (90. K. Lewandowski) - Tuszyński, Wojtyra (85. Włodarczyk).

Żółte kartki: Trojanowski, Lechowicz, Napora