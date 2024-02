Młodzi artyści pokazują dorobek pierwszego półrocza. Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie zaprasza na wystawę uczniów

- W sztukach plastycznych, artystycznych nie da się nic ukryć, bo to, co uczeń wie, musi jeszcze umieć wyeksponować. W takiej szkole uczniowie zdobywają świadomość artystyczną i poznają tajniki warsztatu - dodaje dyrektor.

- Prezentowane są najlepsze prace, wyselekcjonowane – przekonuje Mirosław Żurawski, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie. - Taka wystawa jest zawsze okazją do promowania zdolnych uczniów, ale daje też obraz pracy nauczycieli. Tu każdy musi coś pokazać, a prezentujemy zawsze najlepsze prace wykonane przez najbardziej pracowitych uczniów. Także tych zdobywających laury w różnych konkursach.

Autorzy przyznają, że publicznej prezentacji swojej pracy towarzyszą różne emocje, to z jednej strony radość, ale też stres.

- To bardzo fajne uczucie. Miło jest móc zobaczyć swoją pracę na wystawie – mówi Karina Uliczka, uczennica klasy IV.

- Wystawiamy się na opinię innych, ale mimo wszystko można poczuć dumę, że podołało się standardom, dzięki którym swoją pracę możemy zaprezentować – dodaje Karolina Nogaj, również ucząca się w klasie IV.

Wystawę można oglądać do 20 kwietnia. Następnie szkoła zaprezentuje prace dyplomowe tegorocznych maturzystów. Nauka w „Plastyku” trwa pięć lat. Kończy się nie tylko przystąpieniem do egzaminów maturalnych, ale także do egzaminu dyplomowego, którego zdanie daje absolwentom tytuł zawodowy plastyka. Środowisko szkoły będzie można poznać bliżej podczas zaplanowanego na dzień 2 marca dnia otwartego. Egzaminy wstępne dla przyszłych uczniów odbędą się 29 maja.