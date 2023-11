Młodzi sportowcy z MUKS WOPR Kędzierzyn-Koźle przywieźli kilka medali z mistrzostw Polski młodzików [ZDJĘCIA]

Przede wszystkim cała czwórka zdobyła srebrny medal w sztafecie 4 x 25 holowanie manekina.

Dla Filipa Kruza i Martyny Szostak był to jedyny krążek wywalczony podczas krajowego czempionatu.

Najwięcej razy na podium spośród przedstawicieli kędzierzyńskiego klubu stawał Franciszek Bytnar. Najlepiej spisał się on w konkurencji 50 m ratowanie manekina w płetwach. Nie dość, że sięgnął w niej po złoto, to jeszcze ustanowił nowy rekord Polski. Do tego indywidualnie dołożył jeszcze dwa srebrne medale (50 m ratowanie manekina i 50 m super ratownik) oraz jeden brązowy (50 m holowanie manekina z pasem).

Lena Lebiecka z kolei dwukrotnie stanęła na najwyższym stopniu podium, w konkurencjach 50 m holowanie manekina w płetwach i 50m holowanie manekina z pasem. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku swoją dominację potwierdziła pobiciem rekordu Polski.