Młodzi z całej diecezji opolskiej znów spotkają się na Jasnej Górze. Trwają zgłoszenia do Pielgrzymki Maturzystów

Tuż po Świętach Wielkanocnych tegoroczni uczniowie ostatnich klas szkół średnich z diecezji opolskiej spotkają się na Jasnej Górze na pielgrzymce maturzystów. Wydarzenie zaplanowano na środę 3 kwietnia.

To dobre miejsce i dobry czas nie tylko na to, by zanosić intencje związane z egzaminami maturalnymi, ale też by po prostu powierzać Panu Bogu waszą przyszłość i dorosłe życie, które przed Wami – zachęca diecezjalne duszpasterstwo młodzieży „Ławka”.