"Błyszczeli jak gwiazdy na czerwonym dywanie". Studniówka Liceum Sztuk Plastycznych w Nysie

Najstarsza klasa nyskiego "Plastyka" w tym roku bawiła się na studniówce w lokalu "Diament" w Nysie.

Za nami Studniówka! To był czas pełen śmiechu, tańca i magicznych chwil, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci! Nasi uczniowie błyszczeli jak gwiazdy na czerwonym dywanie, prezentując swoje eleganckie stroje i niepowtarzalny styl. Zatańczyliśmy do świtu, celebrując zakończenie jednego etapu naszej nauki i witając kolejny z uśmiechem i radością!

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyjątkowego wieczoru, od uczniów, przez nauczycieli, aż po rodziców i wolontariuszy. Wasza praca i zaangażowanie sprawiły, że Studniówka była niepowtarzalna! – czytamy na kanałach społecznościowych Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie.