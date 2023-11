Na opolskich drogach wciąż ślisko i niebezpiecznie. Liczne wypadki w ostatnich dniach

Złe warunki drogowe w województwie opolskim były w dwóch ostatnich dniach przyczyną kilku niebezpiecznych wypadków i zdarzeń drogowych. We wtorek doszło m.in. do kolizji w Chrząstowicach na drodze krajowej nr 46 pomiędzy Opolem a Ozimkiem. Tam jeden z samochodów osobowych najechał na tył drugiego. Do wypadku doszło też we Wrzoskach na obwodnicy Opola koło stacji paliw. Bus zderzył się tam z dwoma samochodami osobowymi. Jedna osoba została poszkodowana w tym zdarzeniu. Jedna osoba została ranna również wskutek zderzenia trzech pojazdów w Jaworznie niedaleko Rudnik na drodze nr 43 między Wieluniem a Częstochową.

Środa w naszym regionie również nie należała do najbezpieczniejszych. Około godziny 13:00, na obwodnicy Opola na ul. Powstańców Warszawskich doszło do kolizji trzech pojazdów - dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. W wyniku tego zdarzenia tył jednego z samochodów został niemal doszczętnie zgnieciony, a ciężarówka wypadła do rowu. W sumie podróżowało w nich 4 osoby, z których trzy zostały ranne i przewiezione do szpitala. Na miejscu interweniowali strażacy z JRG 1 Opole, OSP Wrzoski, OSP Bierkowice, policja oraz 3 karetki pogotowia.

Dodatkowo na drodze krajowej 42 między Strojcem a Żytniowem w powiecie oleskim, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, w wyniku którego jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Sprawczyni zdarzenia otrzymała mandat w wysokości 1500 złotych i 10 punktów karnych.