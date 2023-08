Nabór do szkół średnich w Kluczborku. Wiemy, które kierunki były najpopularniejsze Milena Zatylna

Kluczborskie szkoły ponadpodstawowe corocznie przygotowują ciekawą ofertę dla uczniów. Zespół Szkół Ogólnokształcących oprócz interesujących kierunków kształcenia, daje także młodzieży możliwość rozwoju talentów i pasji. Szkoła od lat bierze np. udział w konkursach debat oksfordzkich i historycznych, zajmując wysokie miejsca nie tylko w województwie, ale także w kraju. ZSO w Kluczborku

W czterech szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat kluczborski utworzono 26 oddziałów klas pierwszych, do których przyjętych zostało łącznie 763 uczniów, w tym 241 uczniów do liceum ogólnokształcącego, 349 do techników oraz 173 do szkół branżowych.