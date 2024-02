Nadchodzą duże zmiany kadrowe w Grupie Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Twarzą nowego projektu będzie Bartosz Kurek?

Niezależnie od tego, jaki wynik ostatecznie kędzierzynianie osiągną w PlusLidze, już wkrótce pożegnają się z nimi wszyscy podstawowi skrzydłowi : przyjmujący Aleksander Śliwka i Bartosz Bednorz oraz atakujący Łukasz Kaczmarek. Śliwka ma się przenieść do Japonii, konkretnie do Suntory Sunbirds. W przypadku Bednorza i Kaczmarka wszystko wskazuje na to, że ich nowymi pracodawcami zostaną odpowiednio Asseco Resovia Rzeszów i Jastrzębski Węgiel.

Coraz więcej źródeł wskazuje na to, że kędzierzyńska ekipa dokona też przynajmniej jednego hitowego transferu. Nieoficjalnie najczęściej mówi się o tym, że od nowego sezonu jej barwy ma reprezentować Bartosz Kurek. Ten czołowy siatkarz świata w ZAKSIE wypływał na szerokie sportowe wody, będąc jej graczem w latach 2005-2008. Następnie grał między innymi w znanych klubach włoskich, rosyjskich czy tureckich, a od 2020 roku reprezentuje barwy japońskiego Wolf Dogs Nagoya, występując w niej na pozycji atakującego.

W kontekście potencjalnych wzmocnień ZAKSY przewijały się też w ostatnich dniach tak głośne nazwiska jak Wilfredo Leon, Earvin Ngapeth czy Michał Kubiak. W każdym z tych przypadków należy póki co podchodzić jednak do nich ze znacznie większym dystansem niż do tematu związanego z zakontraktowaniem Kurka.

Na oficjalne potwierdzenie któregokolwiek ze wspomnianych ruchów transferowych, jak to co roku bywa, trzeba będzie poczekać zapewne przynajmniej do zakończenia bieżących rozgrywek ligowych. A w nich póki co ZAKSA musi zaciekle walczyć o to, by w ogóle awansować do fazy play-off. W rundzie zasadniczej ma do rozegrania jeszcze dziewięć spotkań, ale na razie znajduje się na dopiero na 10. miejscu w tabeli.